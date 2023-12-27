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Подросток подозревается в убийстве 40-летнего мужчины в Алматинской области

Опубликовано:

Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматинской области по подозрению в убийстве 40-летнего мужчины задержаны двое парней, один из которых - 2007 года рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на управление полиции Илийского района.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ведомства, 26 декабря на одной из улиц поселка Отеген батыр в Илийском районе найдено тело.

"Обнаружен труп 40-летнего местного жителя с тяжкими телесными повреждениями. Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в ЕРДР Илийского РУП по ст.99 ч.1 УК РК ("Убийство").

В ходе проведенных сотрудниками Илийского РУП оперативно-розыскных мероприятий, по "горячим следам" были установлены и задержаны двое подозреваемых 1993 и 2007 года рождения, которые дали признательные показания", - говорится в сообщении управления.

В настоящее время, по данным полиции, проводятся все необходимые следственные действия с назначением судебно-медицинской экспертизы. Подозреваемые водворены под стражу.

Ранее мы сообщали о том, что в Алматы повторно расследуют дело об убийстве 13-летнего подростка во время массовой драки. Ранее главным подозреваемым был 18-летний парень. Стало известно, что обвинение 18-летнему парню отменено за недостаточностью доказательств.

Также в Западно-Казахстанской области 16-летнего парня подозревают в убийстве матери. Подозреваемого в убийстве задержали и водворили в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование.

Мы также сообщали о том, что в Алматы 19-летнего парня подозревают в убийстве 4-летнего мальчика.

Наказание за убийство в Казахстане

Согласно ст.99 УК РК:

1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

2. Убийство: 

1) двух или более лиц; 

2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга; 

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; 

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

5) совершенное с особой жестокостью; 

6) совершенное способом, опасным для жизни других людей; 

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством; 

9) из хулиганских побуждений; 

10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера; 

11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести; 

12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего; 

13) совершенное неоднократно; 

14) заведомо несовершеннолетнего лица; 

15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, – наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

3. Убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052988-podrostok-podozrevaetsya-v-ubiystve-40-letnego-muzhchiny-v-almatinskoy-oblasti/

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