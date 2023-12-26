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Обвинение 18-летнему парню в убийстве подростка отменили в Алматы

Опубликовано:

Подозреваемый
Подозреваемый. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы повторно расследуют дело об убийстве 13-летнего подростка во время массовой драки. Ранее главным подозреваемым был 18-летний парень, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, обвинение отменено за недостаточностью доказательств.

"В соответствии с требованиями статьи 321 Уголовно-процессуального кодекса РК, в досудебном расследовании у нас были очевидные обстоятельства. Сейчас возникает вопрос об ответственности других лиц.

В связи с этим, уважаемый суд, прошу перейти к предварительному расследованию, если никто не против", - сказал на суде прокурор Айбар Казезов.

По информации телеканала, само преступление было совершено еще в январе - в Алматы произошла массовая драка с поножовщиной. В результате от ножевого ранения погиб 13-летний подросток.

Напомним, в начале декабря в Алматинской области на видео сняли массовую драку школьников. Как оказалось, инцидент произошел в Илийском районе.

Полиция установила, что между 9-классником и 10-классником возникли разногласия, которые впоследствии переросли в массовую драку. В отношении родителей школьников и самих участников драки составлены административные протоколы.

Наказание за убийство в Казахстане

В соответствии со ст.99 УК РК:

1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет

2. Убийство: 

  • двух или более лиц; 
  • лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга; 
  • лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; 
  • женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 
  • совершенное с особой жестокостью; 
  • совершенное способом, опасным для жизни других людей; 
  • совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 
  • из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством; 
  • из хулиганских побуждений; 
  • совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера; 
  • по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести; 
  • совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего; 
  • совершенное неоднократно; 
  • заведомо несовершеннолетнего лица; 
  • совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, – 

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. 

3. Убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052581-obvinenie-18-letnemu-parnyu-v-ubiystve-podrostka-otmenili-v-almaty/

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