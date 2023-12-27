Задержаны рэпер и продюсер из Астаны (видео)

Продюсер и фронтмен из Астаны задержаны с наркотиками полицейскими Павлодарской области. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, сотрудниками по противодействию наркопреступности задержаны двое парней по подозрению в распространении наркотиков.

Стражи порядка установили, что для незаконного дистанционного наркосбыта был выбран Павлодар. Жителей столицы подозревают в том, что они были поставщиками запрещенных веществ в интересах нелегального интернет-магазина.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний рэпер, при обыске по месту жительства которого обнаружен сверток с каннабисом и мобильный телефон. При обыске студии звукозаписи, владельцем которой является 27-летний мужчина, были обнаружены наркотические средства растительного происхождения, электронные весы для расфасовки товара и ноутбук", – сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.