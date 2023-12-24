Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Десяткам казахстанцев обещали выигрыш на ставках и обманули

Опубликовано:

Мужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Столичные задержан подозреваемый в мошенничестве. Десятки казахстанцев поверили незнакомцу, который обещал им выигрыш на ставках, и остались без денег, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

Полицейские задержали 19-летнего жителя столицы по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он создал страницу в соцсетях и обещал подписчикам через ставки в букмекерских конторах увеличить в несколько раз любую сумму денег, которые ему переведут.

"Через некоторое время после получения денег мошенник сообщал своим подписчикам о выигрыше кругленькой суммы, которую они смогут получить после того, как пополнят его баланс. Однако, отдав свои деньги "букмекеру", обманутые подписчики так и не получили своих денег", – говорится в сообщении ведомства.

По словам жителя Шымкента, который обратился в полицию, он перевел на ставки 70 тыс. тенге. Житель поселка из Костанайской области лишился 47 тысяч тенге. В настоящее время в полицию обратились 17 обманутых граждан.

Как сообщили в ДП, в настоящее время проводится расследование по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество).

Между тем задержанный дал признательные показания. Стражи порядка проверяют его причастность к аналогичным фактам мошенничества на территории столицы.

Также полиция призвала казахстанцев быть бдительными, не передавать и не переводить денежные средства незнакомым и малознакомым лицам, не доверять сомнительным предложениям.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное:

  1. в крупном размере;
  2. лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
  3. в отношении двух или более лиц;
  4. неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052328-desyatkam-kazahstantsev-obeschali-vyigrysh-na-stavkah-i-obmanuli/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.