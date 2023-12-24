Десяткам казахстанцев обещали выигрыш на ставках и обманули

Столичные задержан подозреваемый в мошенничестве. Десятки казахстанцев поверили незнакомцу, который обещал им выигрыш на ставках, и остались без денег, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

Полицейские задержали 19-летнего жителя столицы по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он создал страницу в соцсетях и обещал подписчикам через ставки в букмекерских конторах увеличить в несколько раз любую сумму денег, которые ему переведут.

"Через некоторое время после получения денег мошенник сообщал своим подписчикам о выигрыше кругленькой суммы, которую они смогут получить после того, как пополнят его баланс. Однако, отдав свои деньги "букмекеру", обманутые подписчики так и не получили своих денег", – говорится в сообщении ведомства.

По словам жителя Шымкента, который обратился в полицию, он перевел на ставки 70 тыс. тенге. Житель поселка из Костанайской области лишился 47 тысяч тенге. В настоящее время в полицию обратились 17 обманутых граждан.

Как сообщили в ДП, в настоящее время проводится расследование по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество).

Между тем задержанный дал признательные показания. Стражи порядка проверяют его причастность к аналогичным фактам мошенничества на территории столицы.

Также полиция призвала казахстанцев быть бдительными, не передавать и не переводить денежные средства незнакомым и малознакомым лицам, не доверять сомнительным предложениям.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное:

в крупном размере; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; в отношении двух или более лиц; неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.