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30 лет независимости Казахстана

Более 7 млн тенге выманили у жителей Актау за "легализацию" иностранных авто

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Машины и большегрузы стоят в пробке
Легализация авто. Иллюстративное фото -: pixabay.com

В Актау задержан подозреваемый в мошенничестве, который, по версии следствия, обманным путем, обещая легализовать иностранные авто, завладел деньгами нескольких горожан, сообщает Lada.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на полицию региона, с заявлением в органы обратились пять горожан, а размер причиненного им материального ущерба составил 7 миллионов 700 тысяч тенге.

"По словам потерпевших, мужчина, обещав легализовать иностранные автомашины, получил денежные средства и не сдержал обещание. Общий размер причиненного материального ущерба составляет 7 миллионов 700 тысяч тенге. Сотрудниками полиции установлен и задержан 27-летний мужчина", - сообщили в полиции.

Факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В начале года мы рассказывали о том, что мошенники начали обманывать казахстанцев, предлагая легализовать их авто. Полицейские установили, что неизвестные предлагают автовладельцам снять авто с учета за 1 миллион 200 тысяч тенге. Для этого, по словам авторов объявления, требуется технический паспорт и сутки для оформления всей процедуры, а документы якобы прибудут почтой через 7 дней.

Несмотря на предупреждения правоохранительных органов, казахстанцы продолжают попадаться на удочку аферистов. К примеру, летом в Алматы полиция задержала подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, он обещал помочь с легализацией иностранных авто за вознаграждение. Свои услуги подозреваемый оценивал от 250 тысяч тенге и выше, в зависимости от объема "помощи".

Добавим, что за нарушение статьи 190 УК РК (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, либо с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045897-bolee-7-mln-tenge-vymanili-u-zhiteley-aktau-za-legalizatsiyu-inostrannyh-avto/

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