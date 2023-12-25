Талдыкорганец купил девушке воды и остался без авто

В Талдыкоргане мужчина-таксист подвозил девушку и по ее просьбе вышел купить минералки. Оставшись в машине одна, пассажирка пересела за руль и уехала, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в выходные дни полицейские Талдыкоргана зарегистрировали заявление местного жителя. Он обратился за содействием в поиске своего угнанного Hyundai Accent.

"Заявитель пояснил, что автомашину угнала неизвестная ему девушка, которую он подвозил в один из жилых массивов областного центра. Как выяснилось, во время поездки клиентка попросила водителя купить ей минералки и в итоге, воспользовавшись его отсутствием, пересела за руль авто", - рассказали в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий иномарку стражи порядка нашли у одного из увеселительных заведений Алматы. Полицейские возвратили талдыкорганцу его машину.

"Автомашина возвращена законному владельцу. В качестве подозреваемой нами задержана 19-летняя девушка. Сейчас по факту заведено уголовное дело, предусмотренное ст.200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". С учетом того, что у задержанной не оказалось подтверждающих ее личность документов, она временно помещена в приемник-распределитель", – сообщил замначальника УП Талдыкоргана Кайрат Баймуханов.

Отметим, что согласно ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 450 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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