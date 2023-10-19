28-летняя астанчанка угодила в неприятности из-за машины своего парня

Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении жительницы Астаны, которую подозревают в угоне автомобиля у своего парня, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 17 октября в управление полиции Косшы поступило телефонное сообщение от 59-летней жительницы жилого массива "Лесная поляна" о том, что ночью неизвестный со двора дома угнал автомобиль Toyota Avensis. Сумма ущерба составила 2 млн тенге.

По данному факту стражи порядка начали досудебное производство по ст.200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли машину и 28-летнюю подозреваемую, жительницу Астаны. Выяснилось, что она - девушка сына заявительницы.

"По ее показаниям, ей срочно нужно было поехать в столицу, для этой цели она позаимствовала машину своего парня, не поставив его в известность", - пояснили в ДП Акмолинской области.

Наказание за угон в Казахстане

Согласно ст.200 УК РК:

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительном сговору;

2) неоднократно;

3) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо причинившие крупный ущерб, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет.