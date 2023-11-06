BMW со спящим человеком внутри угнали со стоянки в Кокшетау

BMW угнали с парковки кафе в Кокшетау. При этом владелец авто в это время находился в заведении, а в салоне спал его друг, который даже не заметил, что транспортным средством управляет не хозяин машины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Потерпевший рассказал полицейским, что 2 ноября он вместе со своими знакомыми приехал в Кокшетау из Астаны. Решив вечером посидеть в кафе, он оставил машину на стоянке.

В это время один из его друзей уснул в автомобиле, а чтобы последний не замерз, машина осталась заведенной и с ключом зажигания в коробке передач. В последующем именно приятель и сообщил об угоне, проснувшись от сильного толчка и звука разбившегося стекла.

Стражам порядка удалось разобраться в запутанной истории. Подозреваемым оказался другой посетитель того же кафе.

По его словам, на момент инцидента он находился в алкогольном опьянении и не помнит, как оказался в чужой машине. Очнулся мужчина тоже от сильного удара и, не понимая, где находится, попросту вышел из авто и ушел. К счастью, никто не пострадал.

Данный факт зарегистрирован по ст.200 ч.1 УК РК (Угон). В настоящее время проводится расследование.

Наказание за угон в Казахстане

Согласно ст.200 УК РК:

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительном сговору;

2) неоднократно;

3) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо причинившие крупный ущерб, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет.