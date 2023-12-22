"Таразского Гринча" задержали полицейские

Полицейскими установлен "Таразский Гринч", подозреваемый в краже ели у семьи с придомового участка. Новогоднее дерево оценили в 200 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Таразе неизвестный выкрал ель прямо с придомовой территории в частном секторе. Об этом в полицию сообщила владелица дома.

Под покровом ночи "таразский Гринч" бесцеремонно похитил ель высотой более 2 метров, тем самым причинив семье материальный ущерб в размере 200 тысяч тенге.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 24-летний житель областного центра. По словам мужчины, украденную ель он привез к себе домой для празднования предстоящего Нового года.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.188 УК РК (Кража).

Отметим, что согласно ч.1 ст.188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 450 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Два дня назад стало известно о сельчанине из Павлодарской области, подозреваемом в том, что он срубил сосну во дворе у соседа. Кражу дерева помогла раскрыть служебная собака. Теперь вместо новогоднего настроения на мужчину завели уголовное дело.

Недавно МВД призвало граждан информировать о незаконной вырубке елей. С 15 декабря в Казахстане запущена акция, которая направлена на выявление и пресечение экологических правонарушений. Как отметили в ведомстве, за нарушение природоохранного законодательства предусмотрен штраф от 50 МРП (172 500 тенге) до 150 МРП (517 500 тенге), при значительном ущербе - от 160 МРП (552 000 тенге) до 10 лет лишения свободы.