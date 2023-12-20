Житель Павлодарской области решил создать себе праздничное настроение за счет соседа

Сельчанина в Павлодарской области подозревают в том, что он срубил сосну во дворе у соседа. Кражу дерева помогла раскрыть служебная собака. Теперь вместо новогоднего настроения на мужчину завели уголовное дело, передает "Павлодар-онлайн".

На пресс-конференции, посвященной охране хвойного молодняка в предновогодний период, о случае вырубки праздничного дерева рассказал первый замначальника областного департамента полиции Жаскайрат Каиров.

"Буквально 15 декабря житель села Теренколь обратился в полицию. Односельчанин срубил сосну у соседа во дворе. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.188 "Кража". Преступление было раскрыто с помощью служебной собаки", - рассказал полицейский.

Было отмечено, что в лесах фактов незаконной вырубки деревьев выявлено пока не было.

Отметим, что согласно ч.1 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 450 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Недавно МВД обратилось к казахстанцам с просьбой: граждан призвали сообщать о незаконной вырубке елей. С 15 декабря в стране запущена специальная акция, которая направлена на выявление и пресечение экологических правонарушений. Как отметили в ведомстве, за нарушение природоохранного законодательства предусмотрен штраф от 50 МРП (172 500 тенге) до 150 МРП (517 500 тенге), при значительном ущербе - от 160 МРП (552 000 тенге) до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали "новогоднюю" схему обмана граждан. Людям в преддверии праздников предлагают купить елку, которой на деле не существует. Так, жительница Актюбинской области лишилась 63 тысяч тенге, переведя неизвестному деньги за новогоднее дерево.