Магниты использовал мужчина при закладке наркотиков в Уральске

В Уральске полицейскими задержан 27-летний мужчина, которого подозревают в закладках наркотиков. Ему грозит от 10 до 15 лет колонии, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Наркополицейскими департамента полиции ЗКО в поселке Деркул задержан 27-летний житель Уральска.

"При обыске у него обнаружены 20 zip-пакетов с магнитами и мефедроном, общим весом - 20,5 гр. Мужчина пояснил, что свертки он крепил к трубам или разбрасывал по земле. Так, наркопотребители, используя металлические вещи, могли найти вещества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.

Мужчина водворен в ИВС. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК. Задержанному, как уточнили в полиции, грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Добавим, что согласно ч. 3 ст. 297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

В ноябре мы сообщали о том, что стражи порядка изъяли 500 закладок с наркотиками в ЗКО и Атырауской области. По подозрению в их распространении были задержаны два человека.

В конце ноября в КНБ сообщили, что ведомством по всему Казахстану было проведено 18 операций по противодействию незаконному обороту наркотиков. В итоге были задержаны 27 подозреваемых и был нейтрализован канал контрабанды 10 кг мефедрона из Алматы в Бишкек.

В начале декабря мы писали о том, что в Казахстане было предложено вернуть административную ответственность за употребление наркотиков дома. На сегодняшний день в стране употреблять наркотические средства запрещено только в общественных местах.