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Полицейские нашли 500 закладок с наркотиками в трех городах на западе Казахстана (видео)

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Полицейский держит в руках сверток с веществом
Изъятые наркотики. Кадр из видео: polisia.kz

Стражи порядка изъяли 500 закладок с наркотиками в ЗКО и Атырауской области. По подозрению в их распространении задержаны два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщают правоохранители, сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО ликвидировали деятельность интернет-магазина по реализации марихуаны и гашиша.

Отмечается, что действовал этот магазин на территории Западно-Казахстанской и Атырауской областей.

"В ходе проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий задержаны двое жителей Уральска, которые являлись оператором и курьером вышеуказанного интернет-магазина. Изъято более 500 ранее сделанных ими закладок в городах Атырау, Уральск и Аксай", – заявили полицейские.

При этом, по их данным, более 300 закладок нашли в Атырау в местах общественного отдыха вдоль набережной реки Жайык.

"В настоящее время ведется работа по установлению организатора наркомагазина и блокировке его работы", – подчеркнул замначальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.

Он добавил, что с начала года сотрудники МВД задержали 19 организаторов интернет-магазинов, 105 операторов и 297 закладчиков. Также было выявлено и заблокировано 3500 интернет-ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков.

Напомним, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045383-politseyskie-nashli-500-zakladok-s-narkotikami-v-treh-gorodah-na-zapade-kazahstana-video/

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