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КНБ провел 18 операций в Казахстане: задержаны 27 человек

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Следственные действия
Следственные действия. Иллюстративное фото: КНБ РК

В ноябре текущего года Комитетом национальной безопасности проведено 18 операций по противодействию незаконному обороту наркотиков, задержаны 27 подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в рамках международного сотрудничества совместно со спецслужбами Кыргызстана нейтрализован канал контрабанды 10 кг мефедрона из Алматы в Бишкек.

Также пресечена деятельность двух крупных подпольных лабораторий по производству психотропных веществ в Алматинском регионе и одной группировки, специализировавшейся на сбыте кокаина в столице.

Наряду с этим в Павлодаре и Семее ликвидирован региональный канал поставки так называемых "дизайнерских" наркотиков с обнаружением 500 капсул с гашишным маслом и вейпов, содержащих наркотические вещества.

"В целом из незаконного оборота изъято более 150 кг наркотиков и 150 кг химических прекурсоров, предназначенных для изготовления "синтетики". Мероприятия по борьбе с наркобизнесом продолжаются", - отметили в КНБ.

Наказание за сбыт наркотиков в Казахстане

Согласно ст.297 УК РК:

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;  

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048434-knb-provel-18-operatsiy-v-kazahstane-zaderzhany-27-chelovek/

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