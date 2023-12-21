iPhone за чужой счет привлек жителя Актюбинской области

В Актюбинской области мужчина подозревается в том, что оформил товарный кредит на знакомого пенсионера. Все - ради iPhone 13 за более чем 400 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 30-летний мужчина подозревается в том, что, находясь дома у 65-летнего знакомого, использовал его телефон и оформил на него товарный кредит.

Телефон подозреваемый взял под предлогом оформления документов на ипотеку через приложение банка.

По данным полиции, товарный кредит был оформлен на iPhone 13 за 439 тысяч тенге. Пенсионер лишь через несколько дней узнал о произошедшем и обратился в полицию.

Стражами порядка подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции.

По факту проводится досудебное расследование по ч.2 ст.190 УК РК "Мошенничество".

Добавим, что согласно ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное: группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения; путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; в сфере государственных закупок, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (до 13 800 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, сколько кредитов оформили аферисты на казахстанцев. Стоит отметить, что такие кредиты, несмотря на новый механизм списания мошеннических займов, не всегда получится отменить.

При этом из-за участившихся случаев мошенничества казахстанцам дали возможность установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов на свое имя с помощью мобильного приложения eGov mobile либо портала eGov.kz.