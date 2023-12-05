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Глава отдела образования в Актюбинской области лишился свободы из-за просьбы родственника

Опубликовано:

Айбек Алданов
Айбек Алданов. Фото: с личной страницы в Facebook

В Актюбинской области глава отдела образования Иргизского района Айбек Алданов предстал перед судом по обвинению в получении взятки в размере 400 тыс. тенге за то, чтобы устроить местную жительницу на работу учительницей в школу, передает "Диапазон".

Как следует из материалов дела, родственник попросил актюбинца помочь устроить жену на работу учителем в сельскую школу. Тот с этим вопросом обратился к своему другому родственнику - руководителю отдела образования Иргизского района Айбеку Алданову.

Чиновник поручил директору школы принять женщину на работу и потребовал за это 400 тысяч тенге. Роль посредника в передаче денег выполнил тот самый родственник, который обратился к главе ведомства с вопросом трудоустройства.  

В итоге руководитель отдела образования оказался на скамье подсудимых по обвинению в получении взятки, а его родственник - в посредничестве. Оба признали вину.

Айбека Алданова суд приговорил к 3 годам лишения свободы, его родственника - к году лишения свободы. Также им пожизненно запретили работать на госслужбе.

Наказание за получение взятки в Казахстане

Согласно ст.366 УК РК:

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены: 

1) путем вымогательства; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) в крупном размере; 

4) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049244-glava-otdela-obrazovaniya-v-aktyubinskoy-oblasti-lishilsya-svobody-iz-za-prosby-rodstvennika/

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