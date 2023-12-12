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Главу отдела образования осудили второй раз за неделю в Актюбинской области

Опубликовано:

Айбек Алданов
Айбек Алданов. Фото: instagram.com/yrgyzaydandyq_bilim_bolimi

В Актюбинской области главу отдела образования Иргизского района Айбека Алданова осудили второй раз за неделю. За несколько дней до нового приговора он получил 3 года лишение свободы за получение взятки. На этот раз бывший чиновник предстал перед судом по обвинению в даче взятки, передает "Диапазон".

Спустя 5 дней после вынесения первого приговора в том же суде огласили еще один вердикт по коррупционному делу, одним из двух обвиняемых в котором снова оказался Айбек Алданов.

Как следует из материалов дела, проверяющие обнаружили, что в здании районного отдела образования отсутствуют пандусы для инвалидов и тактильные плитки для слабовидящих.

По версии гособвинения, руководитель ведомства дал взятку в 25 тыс. тенге начальнику отдела по контролю в сфере соцзащиты Аскару Мухитову, чтобы на эти нарушения закрыли глаза.

В итоге за дачу взятки Айбеку Алданову назначили два года лишения свободы, но, учитывая первый приговор, окончательно его приговорили к 4 годам заключения. А за получение взятки Аскар Мухитов получил 3 года лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что глава отдела образования Иргизского района предстал перед судом по обвинению в получении взятки.

Как стало известно, родственник попросил актюбинца помочь устроить жену на работу учителем в сельскую школу. Тот с этим вопросом обратился к своему другому родственнику - руководителю отдела образования Иргизского района Айбеку Алданову.

Чиновник поручил директору школы принять женщину на работу и потребовал за это 400 тысяч тенге. Роль посредника в передаче денег выполнил тот самый родственник, который обратился к главе ведомства с вопросом трудоустройства.  

В итоге руководитель отдела образования оказался на скамье подсудимых по обвинению в получении взятки, а его родственник - в посредничестве. Оба признали вину. Айбека Алданова суд приговорил к 3 годам лишения свободы, его родственника - к году заключения. Также им пожизненно запретили работать на госслужбе.

Наказание за дачу взятки в Казахстане

Согласно ст.367 УК РК:

1. Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. То же деяние, совершенное в значительном размере, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) в крупном размере; 

3) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере или преступной группой, наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050386-glavu-otdela-obrazovaniya-osudili-vtoroy-raz-za-nedelyu-v-aktyubinskoy-oblasti/

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