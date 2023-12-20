Казахстанка незаконно начислила супругу 5 млн тенге

В течение 8 лет жительница области Абай, работая в госучреждении, начисляла своему мужу незаконную прибавку к зарплате. В результате семья обогатилась на 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По сообщению информационного медиапортала ведомства, 42-летняя жительница Бескарагайского района работала инспектором кассовых операций государственного учреждения.

С января 2015 года по июль 2023 года она ежемесячно путем фиктивного составления табелей учета рабочего времени и начисления заработной платы переводила деньги своему супругу, который всего несколько дней работал в организации в качестве водителя.

В итоге государственному учреждению был причинен материальный ущерб на сумму более 5 млн тенге.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 3 года.

"В настоящее время осужденная поставлена на учет службы пробации района. Раскаивается в совершенном преступлении. Проживает вместе со своей семьей и воспитывает троих детей, самому младшему из них 4 года. Женщина поставлена на учет как безработное лицо, с начала нового года она будет трудоустроена на постоянную работу", – сообщил инспектор службы пробации Айгерим Кумарова.

Напомним, ранее стало известно о главном бухгалтере школы, которая год начисляла себе зарплату выше предусмотренной штатным расписанием. В результате она получила незаконным путем 46 млн тенге. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 5 лет.

А декану университета в Атырау с 2017 года по сентябрь 2023 года незаконно начислялась зарплата, когда ее не было на рабочем месте. Общая сумму составила около 1 млн тенге.

Отметим, что согласно ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены:

1) в крупном размере (по Закону РК № 180-VІ ЗРК - свыше 1000 МРП, то есть более 3 450 000 тенге);

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.