Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанка незаконно начислила супругу 5 млн тенге

Опубликовано:

Тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В течение 8 лет жительница области Абай, работая в госучреждении, начисляла своему мужу незаконную прибавку к зарплате. В результате семья обогатилась на 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По сообщению информационного медиапортала ведомства, 42-летняя жительница Бескарагайского района работала инспектором кассовых операций государственного учреждения.

С января 2015 года по июль 2023 года она ежемесячно путем фиктивного составления табелей учета рабочего времени и начисления заработной платы переводила деньги своему супругу, который всего несколько дней работал в организации в качестве водителя.

В итоге государственному учреждению был причинен материальный ущерб на сумму более 5 млн тенге.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 3 года.

"В настоящее время осужденная поставлена на учет службы пробации района. Раскаивается в совершенном преступлении. Проживает вместе со своей семьей и воспитывает троих детей, самому младшему из них 4 года. Женщина поставлена на учет как безработное лицо, с начала нового года она будет трудоустроена на постоянную работу", – сообщил инспектор службы пробации Айгерим Кумарова.

Напомним, ранее стало известно о главном бухгалтере школы, которая год начисляла себе зарплату выше предусмотренной штатным расписанием. В результате она получила незаконным путем 46 млн тенге. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 5 лет.

А декану университета в Атырау с 2017 года по сентябрь 2023 года незаконно начислялась зарплата, когда ее не было на рабочем месте. Общая сумму составила около 1 млн тенге.

Отметим, что согласно ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены: 

1) в крупном размере (по Закону РК № 180-VІ ЗРК - свыше 1000 МРП, то есть более 3 450 000 тенге);

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; 

3) неоднократно, –  

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051657-kazahstanka-nezakonno-nachislila-suprugu-5-mln-tenge/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.