Иностранцев держали в рабстве в Таразе

Житель Тараза подозревается в том, что удерживал в трудовом рабстве на стройке двух граждан Узбекистана и требовал у них деньги за возврат документов. Он задержан полицией, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, во второй отдел полиции УП Тараза поступило заявление по факту трудовой эксплуатации от уроженцев Узбекистана в возрасте 24 и 40 лет.

Потерпевшие указали, что у них отобрали документы, удостоверяющие личность, и заставили работать на строительных объектах Тараза. Им удалось сбежать, но "хозяин" потребовал деньги в размере около 500 тыс. тенге за возврат документов.

По данному факту начато досудебное расследование по п.2 ч.3 ст.126 УК РК "Незаконное лишение свободы".

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 35-летний житель Туркестанской области.

Его задержали при получении первой части суммы в 200 тысяч тенге. У него также изъяли мобильный телефон и документы. Подозреваемый дал признательные показания.

В настоящее время по уголовному делу расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

Отметим, что согласно п.2 ч.3 ст.126 УК РК незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с целью эксплуатации незаконно лишенного (лишенной) свободы, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее пропавшего семейчанина нашли в крестьянском хозяйстве, где его держали в рабстве. Задержаны двое подозреваемых. Их обвиняют в том, что они обманом вывезли страдающего психическими расстройствами мужчину из Семея, забрав у него мобильный телефон. В крестьянском хозяйстве, находящемся в 200 км от города, его удерживали и принуждали к труду в течение трех недель. Потерпевшего вернули родственникам.

Также жители Уральска обратились с заявлениями в полицию и рассказали, что их держали в рабстве в одном из крестьянских хозяйств в ЗКО.