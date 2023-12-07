Пропавшего семейчанина нашли в крестьянском хозяйстве, где его держали в рабстве

Страдающего психическими расстройствами мужчину из Семея вывезли в крестьянское хозяйство, где принуждали к труду. При этом его искали родственники, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

По информации официального Telegram-канала ведомства, в полицию обратилась женщина по факту безвестного исчезновения 50-летнего брата, страдающего психическими расстройствами.

В ходе проверки информации сотрудниками УБОП установлены и задержаны двое мужчин.

Их подозревают в том, что они обманом вывезли мужчину из Семея, забрав у него мобильный телефон. В крестьянском хозяйстве, находящемся в 200 км от города, пропавший оказался в трудовом рабстве.

Установлено, что его удерживали и принуждали к труду в течение трех недель. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.128 УК РК "Торговля людьми".

Потерпевшего вернули родственникам.

Наказание за торговлю людьми в Казахстане

Согласно ст.128 УК РК:

1. Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения;

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

5) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

6) в отношении двух и более лиц;

7) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования;

8) путем обмана или злоупотребления доверием;

9) лицом с использованием своего служебного положения;

10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего;

11) в отношении лица, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии;

12) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки лица через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка лица через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое государство в целях совершения таких деяний наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они:

1) совершены преступной группой;

2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.