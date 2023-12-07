Пропавшего семейчанина нашли в крестьянском хозяйстве, где его держали в рабстве
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Страдающего психическими расстройствами мужчину из Семея вывезли в крестьянское хозяйство, где принуждали к труду. При этом его искали родственники, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.
По информации официального Telegram-канала ведомства, в полицию обратилась женщина по факту безвестного исчезновения 50-летнего брата, страдающего психическими расстройствами.
В ходе проверки информации сотрудниками УБОП установлены и задержаны двое мужчин.
Их подозревают в том, что они обманом вывезли мужчину из Семея, забрав у него мобильный телефон. В крестьянском хозяйстве, находящемся в 200 км от города, пропавший оказался в трудовом рабстве.
Установлено, что его удерживали и принуждали к труду в течение трех недель. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.128 УК РК "Торговля людьми".
Потерпевшего вернули родственникам.
Наказание за торговлю людьми в Казахстане
Согласно ст.128 УК РК:
1. Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.
2. Те же деяния, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения;
4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
5) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
6) в отношении двух и более лиц;
7) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования;
8) путем обмана или злоупотребления доверием;
9) лицом с использованием своего служебного положения;
10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего;
11) в отношении лица, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии;
12) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки лица через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка лица через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое государство в целях совершения таких деяний наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они:
1) совершены преступной группой;
2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия, –
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049619-propavshego-semeychanina-nashli-v-krestyanskom-hozyaystve-gde-ego-derzhali-v-rabstve/