Совместную операцию провели сотрудники АФМ, полиции и КНБ в Семее (видео)

Крупный канал поставки с целью сбыта сигарет различных марок без средств идентификации пресечен Департаментом АФМ по области Абай в результате совместной операции с департаментом полиции и департаментом пограничной службы КНБ РК, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, в ходе осмотра грузовых автотранспортных средств и складов на территории Семея обнаружено и изъято 77,3 млн пачек контрафактных сигарет, рыночная стоимость которых составляет 2,7 млрд тенге.

В департаменте госдоходов заключили, что сумма акцизов, подлежащая к уплате в бюджет, составляет 1,1 млрд тенге.

Вместе с тем, ранее совместно с УБОП ДП области Абай пресечен аналогичный факт перевозки контрафактных сигарет на сумму 1,1 млрд тенге, по которым сумма акцизов составила 450 млн тенге.

По вышеуказанным фактам проводится досудебное расследование, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, ранее сообщалось, что жителя Уральска подозревают в реализации контрафактных сигарет и алкоголя. Целый склад такой продукции обнаружили в доме мужчины.

По данным регионального департамента АФМ, по результатам проведенных следственных действий были изъяты табачная продукция без двухмерных цифровых маркировок в количестве 90 тыс. пачек на сумму более 57 млн тенге, а также пластиковые емкости со спиртосодержащим веществом в общем количестве 320 литров.

Похожий случай произошел в Акмолинской области. Там у мужчины изъяли более 37 тыс. пачек контрафактных сигарет. Общая стоимость табачной продукции составила около 22 млн тенге.