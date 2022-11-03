Контрафактные сигареты на 22 млн тенге изъяли у жителя Акмолинской области

Коробки с сигаретами. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Акмолинской области у мужчины изъяли более 37 тыс. пачек контрафактных сигарет. Общая стоимость табачной продукции составляет около 22 млн тенге, передает официальный Telegram-канал пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу РК.

"С марта по июнь текущего года гражданин Гулиев Р.Э. приобрел табачную продукцию без документов, подтверждающих качество и происхождение товара, хранил его в контейнере на территории рынка в Астане и успел реализовать в городе Акколь Акмолинской области товар на общую сумму 775 000 тенге", – сообщили в ведомстве.

Автомобиль с контрафактными сигаретами стражи порядка задержали при перевозке товара из Астаны до города Ерейментау, где, предположительно, планировалась реализация табачной продукции через магазины розничной торговли.

В ходе проведенного осмотра транспортного средства обнаружены и изъяты табачные изделия в общем количестве 34 500 пачек.

Согласно заключению ДГД, общая стоимость изъятых 37 150 пачек подакцизных табачных изделий составляет почти 22 млн тенге.

Суд назначил задержанному наказание в виде одного года ограничения свободы.

Ранее сотрудниками АФМ по Костанайской области в общей сложности была конфискована контрафактная алкогольная продукция на сумму более чем семь миллионов тенге.

В Балхаше полицейские также изъяли более 17 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995563-kontrafaktnye-sigarety-na-22-mln-tenge-izyali-u-zhitelya-akmolinskoy-oblasti/