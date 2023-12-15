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Фото женщины распространила полиция Мангистау

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Подозреваемая в Мангистауской области
Подозреваемая. Фото: instagram.com/mangistaupd

Полиция Мангистауской области ищет пострадавших от действий женщины, чью фотографию ведомство распространило в соцсетях. Она подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ДП Мангистауской области в Instagram, стражи порядка расследуют уголовное дело в отношении Гулайым Ногаевой 18.08.1993 года рождения.

Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст.190 УК РК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

ДП Мангистауской области просит жителей и гостей региона, пострадавших от действий 30-летней женщины, обратиться в полицию по следующим номерам: 102, +7 771 233 54 33.

Отметим, что согласно п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее полиция Алматы опубликовала имена и фото разыскиваемых, подозреваемых в наркопреступлениях. Стражи порядка попросили сообщить, если кому-то известно, где находятся эти люди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050980-foto-zhenschiny-rasprostranila-politsiya-mangistau/

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