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Групповое изнасилование девушки в Алматы прокомментировала полиция

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Женщина плачет лежа в постели
Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Информацию о групповом изнасиловании девушки опубликовал фонд "Немолчиkz". В пресс-службе ДП города Алматы корреспонденту NUR.KZ прокомментировали пост.

Согласно публикации на Facebook-странице фонда "Немолчиkz", в Алматы четверо мужчин изнасиловали девушку.

"Она пошла в магазин в ночь с 16 на 17 ноября с двоюродной сестрой и другом сестры. По дороге назад другу стало нехорошо, остановилась машина, и водитель предложил подвезти их. Когда сестра и друг вышли, водитель сказал, что они забыли вещи в машине. Девочка хотела забрать эти вещи, водитель затолкал ее и увез", – говорится в публикации.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП города Алматы сообщили, что по данному факту ведется уголовное дело. Личность одного из подозреваемых уже установлена.

"По данному факту УП Жетысуского района расследуется уголовное дело по части 2 статьи 121 УК РК. Личность одного из подозреваемых установлена. Принимаются меры к задержанию других участников преступления.

Кроме того, проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – рассказали в ведомстве.

Напомним, еще в ноябре фонд "Немолчиkz" опубликовал информацию об изнасиловании 14-летней девочки сотрудниками полиции города Қонаев. В ДП Алматинской области тогда сообщили, что подозреваемые в совершении преступления в отношении несовершеннолетней находятся под арестом. При этом в заявлении полиции нет упоминания, что подозреваемыми являются сотрудники правоохранительных органов.

Позже глава МВД подтвердил информацию о том, что двух полицейских в Алматы подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. Также он сообщил, что, когда было совершено преступление, подозреваемые еще состояли в рядах органов внутренних дел.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 121 УК РК, насильственные действия сексуального характера:

  • совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • соединенные с угрозой убийством, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам;
  • повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием;
  • совершенные неоднократно;
  • совершенные лицом при выполнении служебных обязанностей, –

наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050608-gruppovoe-iznasilovanie-devushki-v-almaty-prokommentirovala-politsiya/

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