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Начальника управления ДЧС Алматы осудили за коррупцию

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Судья
Судья. Иллюстративное фото: Boonchai Wedmakawand / Getty Images

Начальник управления ДЧС Алматы был осужден за коррупцию, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал антикоррупционного ведомства РК.

В минувшую пятницу, 8 декабря, судом №2 города Костанай оглашен приговор в отношении начальника управления ДЧС Алматы подполковника гражданской защиты Жаныспаева.

Он был признан виновным в получении денежного вознаграждения на сумму более 13 млн тенге за общее покровительство предпринимателя.

Жаныспаев приговорен к 5 годам лишения свободы, лишен специального звания, а также пожизненного права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил, отметили в Антикоре.

Отметим, что в этом году в МЧС произошло несколько коррупционных скандалов.

Летом в Астане были арестованы председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК, а также начальники ДЧС Шымкента и области Жетiсу.

В Антикоре сообщили, что их заподозрили в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним. Суммы незаконных вознаграждений варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.

Кроме того, летом в коррупции заподозрили 15 сотрудников ДЧС Костанайской области. Главный фигурант уголовного дела – начальник управления кадровой политики департамента по ЧС региона Бауржан Алимбаев.

А в сентябре апелляционной коллегией Военного суда оглашен приговор в отношении начальника ДЧС Алматы, полковника Руслана Касыбаева. Осужденный незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически невыполненные объемы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города.

В Кызылординской области огласили приговор в отношении заместителя руководителя регионального Департамента промышленной безопасности МЧС Берика Стамкулова. Он признан виновным в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050404-nachalnika-upravleniya-dchs-almaty-osudili-na-5-let/

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