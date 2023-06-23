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В коррупции заподозрили 15 сотрудников ДЧС Костанайской области: начался суд (видео)

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Молоток судьи
Молоток судьи. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Костанае начался суд по делу о коррупции. В числе подсудимых – начальник управления кадровой политики департамента по ЧС Костанайской области и еще 14 человек, передает телеканал "Астана".

Громкий судебный процесс начался в костанайском суде. На скамье подсудимых сразу 15 пожарных. Главный фигурант уголовного дела – начальник управления кадровой политики департамента по ЧС региона Бауржан Алимбаев. Его, по данным телеканала, обвиняют в мошенничестве и хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения неоднократно.

Согласно материалам дела, он брал с подчиненных деньги за прохождение аттестации или за перевод на другую должность. Суммы – от 30 000 до 150 000 тенге. В итоге, по версии следствия, служащий таким образом мог заработать до полумиллиона тенге, считает гособвинитель.

Кроме Алимбаева по делу проходят еще 14 человек. Среди них несколько руководителей районных пожарных частей, а также рядовые спасатели. Их обвиняют в передаче взятки.

Сейчас под арестом находится только Алимбаев. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Остальные – под подпиской о невыезде.

"Противоправно, используя свое служебное положение в корыстных целях, поставив перед собой цель незаконного материального обогащения, хищение чужого имущества путем обмана, совершил тяжкое коррупционное уголовное правонарушение против собственности, против интересов государственной службы", – заявила гособвинитель Бахытгуль Тугамбаева.

Отметим, что получение и дача взятки являются уголовными преступлениями в Казахстане. Так, в статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом наказание за дачу взятки прописано в 367 статье Уголовного кодекса РК.

Так, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026017-v-korruptsii-zapodozrili-15-sotrudnikov-dchs-kostanayskoy-oblasti-nachalsya-sud-video/

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