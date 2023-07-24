Председателя комитета МЧС и начальников ДЧС арестовали

Нурболат Дербисов, Мадияр Жаксибаев, Бауыржан Избасаров. Фото: gov.kz

В Астане арестованы председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК, а также начальники ДЧС Шымкента и Жетысуской области. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции.

Как рассказали в ведомстве, 21 июля Межрайонным следственным судом Астаны санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК, а также начальников ДЧС Шымкента и Жетысуской области.

"Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность в совершении других коррупционных преступлений", - отметили в Антикоре.

Согласно ст.201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

"Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в Антикоре.

Дело руководителей МЧС

Недавно стало известно о задержании председателя Комитета противопожарной службы МЧС, а также начальников ДЧС Шымкента и Жетысуской области.

В Антикоре сообщили, что их заподозрили в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним. Суммы незаконных вознаграждений варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.

Начальником ДЧС Жетысуской области был Бауыржан Избасаров, ДЧС Шымкента возглавлял Мадияр Жаксибаев, а председателем Комитета противопожарной службы МЧС РК являлся Нурболат Дербисов.

Вместо последнего исполнять обязанности будет Дмитрий Титов. ДЧС Шымкента временно возглавил Жанибек Каримбаев, а и.о. начальника ДЧС Жетысуской области стал Игорь Жуков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029809-predsedatelya-komiteta-mchs-i-nachalnikov-dchs-arestovali/