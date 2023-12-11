Спецоперацию провели сотрудники МВД в Алматинской области (видео)

В Алматинской области сотрудники МВД задержали двоих мужчин по подозрению в организации подпольной нарколаборатории. Один из них оказался иностранцем, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили представители МВД, крупная операция по ликвидации подпольной нарколаборатории проводилась на территории Карасайского района Алматинской области.

После длительных оперативно-розыскных мероприятий 4 декабря правоохранителям удалось задержать двоих мужчин, один из которых является гражданином ближнего зарубежья. По данным следствия, они организовали нарколабораторию на территории дачного дома.

"При обыске помещения изъято 130 килограммов прекурсоров, лабораторное оборудование (реактор, стеклянные колбы, электронные весы, тепловые пушки, респираторные маски) и около 12 килограммов готовой продукции психотропного вещества "мефедрон", – сообщил замначальника ДПН МВД РК Саркытбай Кусаинов.

Сейчас начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК за незаконные изготовление, хранение в целях сбыта, а также сбыт наркотических средств.

"Данные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества", – подчеркнул полицейский.

Добавим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.