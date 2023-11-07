"В реальности их сажают": какой срок грозит детям-закладчикам наркотиков, рассказали в МВД

Замначальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов в СЦК рассказал об ответственности так называемых закладчиков наркотиков, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, на какой срок в среднем лишают свободы несовершеннолетних закладчиков. Они уточнили, что, по данным МВД, с начала года было поймано 30 несовершеннолетних, шестеро из них уже отбывают наказание в местах лишения свободы.

"В среднем срок — 7,5 лет с учетом всех обстоятельств: возраста и так далее", — заявил спикер.

Он также рассказал, каким образом детей обманывают и завлекают в наркобизнес.

"Когда их нанимают через Telegram-каналы, то с ними общается куратор под никнеймом. Так подростков вводят в заблуждение.

Им говорят: "Вас, если и поймает полиция, то отпустят как несовершеннолетних". Но реальность такова, что их сажают. Несмотря на то, что они несовершеннолетние. Самому молодому закладчику, который находится в местах лишения свободы, сейчас 14 лет", — резюмировал Бахытжан Амирханов.

Напомним, в июле полицейские Атырау задержали двух мужчин, которых подозревали в сбыте "синтетики" - оба прибыли в город из других регионов.

В сентябре недалеко от Алматы полиция задержала двух девушек с наркотиками при себе. Их поиски закладок попали на запись видеокамер.

В октябре отца малолетних детей приговорили к 10 годам тюрьмы за "закладки" в Астане.

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