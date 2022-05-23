Актюбинку осудили за развращение малолетней дочери

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В Актобе женщину осудили за развращение малолетней дочери. Также на скамье подсудимых оказался ее сожитель. Дело рассматривал Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда.

Женщину обвиняли по ст.124 ч.2 УК РК (Развращение, совершенное в отношении малолетней родителем), ее гражданского мужа - по ст.124 ч.1 УК РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней).

Установлено, что преступление в отношении девочки 2012 года рождения произошло в конце октября 2020 года. Подсудимые совершили развратные действия без применения насилия.

Их вина была доказана показаниями потерпевшей, законного представителя, свидетелей, заключениями экспертиз, протоколам осмотра места происшествия, следственного эксперимента.

Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Женщина получила 9 лет лишения свободы, мужчина - 7 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970599-aktyubinku-osudili-za-razvraschenie-maloletney-docheri/