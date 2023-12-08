"Камнем разбили голову": избиение алматинца попало на видео
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В Алматы ночью был избит мужчина, ему камнем разбили голову. Стражи порядка задержали подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает полиция Жетысуского района, инцидент произошел в первом часу на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Акпаева.
По информации ведомства, жителя Алматы избили из-за словесного конфликта. В нападении подозреваются двое мужчин.
"Пострадавший был экстренно госпитализирован, ему камнем разбили голову. Личности нападавших были сразу же установлены. Они задержаны и в порядке статьи 128 УПК РК взяты под стражу", – сообщил начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.
В полиции добавили, что уголовное дело по данному факту расследуется по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 106 УК РК.
Также стражи порядка назначили судебно-медицинскую экспертизу и устанавливают другие обстоятельства произошедшего.
Внимание! Видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.
Добавим, что, согласно части 2 статьи 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное:
- в отношении двух или более лиц;
- в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;
- в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
- с особой жестокостью;
- группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
- из корыстных побуждений, а равно по найму;
- из хулиганских побуждений;
- по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;
- с целью использования органов или тканей потерпевшего;
- неоднократно;
- в отношении заведомо несовершеннолетнего,
- в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –
наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, ранее жестокое избиение подростка в туалете школы в Уральске сняли на видео и выложили в Сеть.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049932-kamnem-razbili-golovu-izbienie-almatintsa-popalo-na-video/