"Камнем разбили голову": избиение алматинца попало на видео

В Алматы ночью был избит мужчина, ему камнем разбили голову. Стражи порядка задержали подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает полиция Жетысуского района, инцидент произошел в первом часу на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Акпаева.

По информации ведомства, жителя Алматы избили из-за словесного конфликта. В нападении подозреваются двое мужчин.

"Пострадавший был экстренно госпитализирован, ему камнем разбили голову. Личности нападавших были сразу же установлены. Они задержаны и в порядке статьи 128 УПК РК взяты под стражу", – сообщил начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

В полиции добавили, что уголовное дело по данному факту расследуется по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 106 УК РК.

Также стражи порядка назначили судебно-медицинскую экспертизу и устанавливают другие обстоятельства произошедшего.

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Добавим, что, согласно части 2 статьи 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное:

в отношении двух или более лиц; в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга; в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; с особой жестокостью; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; из корыстных побуждений, а равно по найму; из хулиганских побуждений; по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды; с целью использования органов или тканей потерпевшего; неоднократно; в отношении заведомо несовершеннолетнего, в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее жестокое избиение подростка в туалете школы в Уральске сняли на видео и выложили в Сеть.