Экс-акиму Павлодарской области Бакауову отменили приговор спустя три года

Приговор в отношении Бакауова спустя три года отменили в суде. Установлено, что вреда интересам государства не причинено, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда №2 Павлодара.

По информации суда, по делу осужденного в 2020 году экс-акима области возобновили рассмотрение из-за вновь открывшихся обстоятельств. В частности, причина, по которой чиновника привлекли к уголовной ответственности, по сути, была не состоятельной.

"Постановлением следователя ДЭР от 22 октября 2022 года, т.е. после вынесения приговора судом, дело по неуплате налогов ТОО прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения на основании заключения экспертизы об ошибочном доначислении сотрудниками ДГД налогов.

В связи с прекращением дела следователем специализированным межрайонным судом по административным делам Павлодарской области 10 мая 2023 года признано незаконным и отменено уведомление в части доначисления налогов", - сообщили в пресс-службе суда №2 города Павлодара.

В суде отметили, что, учитывая обстоятельства, существенного вреда интересам государства не нанесено, однако это обстоятельство на момент вынесения обвинительного приговора не было известно суду.

Поэтому с ходатайством прокурора об отмене приговора согласились. Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, задержали акима Павлодарской области в январе 2020-го по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Когда дело оказалось в суде, стало известно, что статью изменили на превышение должностных полномочий.

По версии следствия, Бакауов содействовал тому, чтобы для ТОО его родственника снизили сумму недоначисленных налогов. Общая сумма ущерба составила 165 миллионов тенге.

Сегодня же стало известно, что вся сумма ущерба уже возмещена в доход государства.

В мае 2020 года за злоупотребление должностными полномочиями Булата Бакауова приговорили к 3,5 годам ограничения свободы.