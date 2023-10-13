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Руководителя управления культуры Шымкента заподозрили в коррупции

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Человек в наручниках
Человек в наручниках. Иллюстративное фото: Nes / Getty Images

В Шымкенте задержали руководителя управления культуры, развития языков и архивов по подозрению в коррупции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает официальный Telegram-канал Антикора, чиновника подозревают в получении взятки в сумме 1 млн тенге от подчиненного за продление его трудового договора и общее покровительство по службе.

В ведомстве добавили, что досудебное расследование продолжается.

Также в Антикоре отметили, что иная информация, согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, в интересах следствия распространению не подлежит.

Добавим, что Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент, согласно информации на сайте, является государственным органом РК, уполномоченным акиматом города Шымкент на осуществление функций государственного регулирования в сфере (-ах) культуры и искусства, развития языков и архивного дела.

Руководителем управления является Сакен Шакеев.

Напомним, ранее сотрудники Антикора задержали руководителей АО "Продкорпорация" по подозрению в коррупции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040827-rukovoditelya-upravleniya-kultury-shymkenta-zapodozrili-v-korruptsii/

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