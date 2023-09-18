Руководителей АО "Продкорпорация" задержали по подозрению в коррупции

Сотрудники Антикора задержали руководителей АО "Продкорпорация" по подозрению в коррупции, об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Как сообщили в Антикоре, ими в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущения хищения стратегического сырья – зерна, проводится работа по выявлению коррупционных правонарушений в деятельности АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".

"В коррупции изобличен ряд руководителей региональных филиалов и подведомственных организаций "Продкорпорации".

При попытке дачи взятки для сокрытия факта хищения зерна изобличены бывший директор хлебных баз и его пособники", - говорится в сообщении.

В Антикоре добавили, что в настоящее время подозреваемые с санкции суда заключены под стражу. Проводится досудебное расследование.

Между тем, по информации ведомства, в Астане завершено расследование в отношении директора финансового департамента и главного менеджера АО "Продкорпорация".

"Следствием установлено, что они получили взятку в сумме 800 тысяч тенге от руководителя коммерческой организации за выдачу товарного кредита в виде пшеницы. Обвиняемые преданы суду", - рассказали в Антикоре.

Кроме того, по результатам комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий изобличен директор Костанайского областного представительства АО "Продкорпорация".

Его подозревают в получении взятки в сумме 350 тыс. тенге от представителя ТОО якобы за положительное и беспрепятственное решение вопроса получения товарного кредита в количестве 100 тыс. тонн пшеницы. По данному факту также проводится досудебное расследование.

Добавим, что, согласно информации на сайте компании, "Продкорпорация" участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны путем количественно-качественной сохранности резервного запаса продовольственного зерна, содействует стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию экспорта.

В 2020 году 100% пакет акций АО "НК "Продкорпорация" передан от АО "Холдинг "КазАгро" в республиканскую собственность (Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК). На основании Акта приема-передачи от 12 июня 2020 года № 7 право владения и пользования пакетом акций АО "НК "Продкорпорация" переданы Министерству сельского хозяйства РК.