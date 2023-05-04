Наркотики отправили почтой из США в Алматы

Наркотики. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Алматы была пресечена контрабанда наркотических средств в крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

Департаментом АФМ по Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры была пресечена контрабанда наркотических средств в крупном размере.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки после получения почтовых отправлений из США был задержан житель Алматы, у которого обнаружено и изъято наркотическое вещество марихуана общим весом 866 граммов", – говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что в ходе обыска квартиры задержанного обнаружены и изъяты наркотические вещества, электронные весы, а также приспособления для употребления и расфасовки наркотических средств.

"Установлено, что задержанное лицо занималось сбытом наркотических средств через мессенджер Telegram", – гласит сообщение.

На данный момент, как рассказали в АФМ, проводится расследование, назначен ряд экспертиз. А в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Статья 296 УК РК предусматривает уголовную ответственность за незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта. При этом максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Статья 297 УК РК предусматривает наказание за незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Максимальное наказание – лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019365-narkotiki-otpravili-iz-ssha-v-almaty-pochtoy/