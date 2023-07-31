Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Наркотики на 2,5 млн долларов нашли у дальнобойщика на трассе "Павлодар – Омск"

Опубликовано:

Изъяли наркотики
Изъятые наркотики. Фото: polisia.kz

Сотрудники МВД Казахстана пресекли канал транзита крупной партии героина через нашу страну - были изъяты наркотики на 2,5 млн долларов, сообщается на официальном медиапортале ведомства Polisia.kz.

Заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев сообщил подробности.

"Так, в июле текущего года при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения на автомобильной дороге сообщением "Павлодар - Омск" задержан 54-летний гражданин Республики Кыргызстан, у которого в грузовой автомашине с полуприцепом марки Volvo, перевозившей арбузы из Кыргызстана в Россию, изъят 21 полиэтиленовый брикет с наркотическим веществом "героин" весом более 59 килограммов, а также два брикета весом более 10 кг наркотического вещества "гашиш", - сообщил он.

По словам специалистов, это порядка 250 тыс. разовых доз - стоимость товара на "черном" рынке составляет более 2,5 млн долларов.

По данному факту начато расследование по статье "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено".

В настоящее время ведется работа по установлению иных участников и организаторов, а также других каналов поставки, добавили в полиции.

Напомним, что в июне текущего года КНБ РК помог МВД Кыргызстана задержать предполагаемого лидера наркогруппировки. Была проведена операция по ликвидации крупного производства психотропных веществ.

Подчеркивалось, что запрещенную продукцию распространяли не только в Кыргызстане, но и в других странах СНГ.

При обыске у задержанных обнаружили и изъяли 30 кг мефедрона, 2,2 тонны прекурсоров и оборудование для производства наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030628-narkotiki-na-25-mln-dollarov-nashli-u-dalnoboyschika-na-trasse-pavlodar-omsk/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.