Наркотики на 2,5 млн долларов нашли у дальнобойщика на трассе "Павлодар – Омск"

Изъятые наркотики. Фото: polisia.kz

Сотрудники МВД Казахстана пресекли канал транзита крупной партии героина через нашу страну - были изъяты наркотики на 2,5 млн долларов, сообщается на официальном медиапортале ведомства Polisia.kz.

Заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев сообщил подробности.

"Так, в июле текущего года при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения на автомобильной дороге сообщением "Павлодар - Омск" задержан 54-летний гражданин Республики Кыргызстан, у которого в грузовой автомашине с полуприцепом марки Volvo, перевозившей арбузы из Кыргызстана в Россию, изъят 21 полиэтиленовый брикет с наркотическим веществом "героин" весом более 59 килограммов, а также два брикета весом более 10 кг наркотического вещества "гашиш", - сообщил он.

По словам специалистов, это порядка 250 тыс. разовых доз - стоимость товара на "черном" рынке составляет более 2,5 млн долларов.

По данному факту начато расследование по статье "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено".

В настоящее время ведется работа по установлению иных участников и организаторов, а также других каналов поставки, добавили в полиции.

Напомним, что в июне текущего года КНБ РК помог МВД Кыргызстана задержать предполагаемого лидера наркогруппировки. Была проведена операция по ликвидации крупного производства психотропных веществ.

Подчеркивалось, что запрещенную продукцию распространяли не только в Кыргызстане, но и в других странах СНГ.

При обыске у задержанных обнаружили и изъяли 30 кг мефедрона, 2,2 тонны прекурсоров и оборудование для производства наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030628-narkotiki-na-25-mln-dollarov-nashli-u-dalnoboyschika-na-trasse-pavlodar-omsk/