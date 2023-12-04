Трое судей Алматинской области подозреваются в коррупции. Уголовное дело в отношении одного из них уже поступило в суд и находится на рассмотрении, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Так, по информации официального Telegram-канала Агентства РК по противодействию коррупции, в настоящее время начато досудебное расследование в отношении председателя суда города Қонаева, который подозревается в получении обманным путем денежных средств в крупном размере под предлогом решения вопроса о переквалификации деяний с убийства на недонесение о преступлении.

В другом случае в получении взятки в значительном размере подозревается судья Талгарского райсуда Алматинской области.

"Он через судебного пристава получил денежное вознаграждение за вынесение положительного решения об изменении вида принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, на рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении судьи Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, который обвиняется в получении взятки от предпринимателя за вынесение незаконных решений о признании банкротами двух компаний, имеющих миллиардную налоговую задолженность.

Напомним, ранее сообщалось, что судью суда №2 города Тараза подозревают в получении взятки в размере 2 млн тенге. По данным Антикора, денежные средства она получила от подсудимой за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, по находящемуся в ее производстве уголовному делу.

Также недавно был вынесен приговор в отношении бывшего председателя коллегии по административным делам Костанайского областного суда Аскара Дарбаева. Следствием установлено, что он потребовал взятку в размере 19 млн тенге у недропользователя за положительное судебное решение. В итоге его приговорили к 9 годам лишения свободы.