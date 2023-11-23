Экс-судью Аскара Дарбаева приговорили к 9 годам колонии

Бывшему судье Аскару Дарбаеву вынесли приговор в Костанае. Также наказание получил предприниматель, экс-заместитель акима Сарыкольского района Елжас Калкаев, передает "ТоболИнфо".

По версии следствия, председатель коллегии по административным делам Костанайского областного суда потребовал взятку в размере 19 млн тенге у недропользователя за положительное судебное решение, а предприниматель был посредником.

Судья, изучив доводы обеих сторон, признал Аскара Дарбаева виновным в получении взятки и назначил ему 9 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Он также пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе и в судебной системе.

Елжас Калкаев по ст.368 ч.1 УК РК приговорен к году заключения в колонии минимальной безопасности. Он тоже пожизненно не может занимать должности на госслужбе. Ему надели наручники в зале суда. Ранее он находился под подпиской о невыезде.

Напомним, 17 августа 2022 года в результате взаимодействия Комитета национальной безопасности и отдела внутренней безопасности Верховного суда в Костанае был задержан с поличным судья областного суда при получении крупной взятки.

Сообщалось, что денежные средства предназначались за положительное решение в пользу заинтересованной стороны. Следственным департаментом КНБ по данному факту было начато досудебное расследование по ст.366 ч.3 п.3 УК РК (Получение взятки).

Добавим, что согласно ст.366 ч.3 п.3 УК РК получение взятки в крупном размере наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии со ст.368 ч.1 УК РК посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, наказывается штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.