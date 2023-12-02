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Секс-бизнес в элитном ЖК Астаны: семейная пара заработала на проститутках 500 млн тенге

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Задержание в Астане
Задержание в Астане. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

В элитном ЖК "Hihgvill" в Астане был вывялен притон для занятия проституцией. Его организаторам вынесли приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

По информации официальной страницы ведомства в Instagram, в Астане судом вынесен приговор организаторам притона для занятия проституцией, который больше года функционировал в одном из элитных жилых комплексов. Доход заведения за все время составил свыше 500 млн тенге.

"Данный притон организовала женщина совместно со своим гражданским супругом. С этой целью они посуточно арендовали несколько квартир", - рассказали в ДП Астаны.

В ведомстве добавили, что девушек организатор находила с помощью популярного сайта, где размещала объявления о трудоустройстве в качестве массажисток с высокой оплатой.

Также она занималась раскруткой анкет на сайте Kizdar.net, которые благодаря этому были в топе на данном ресурсе.

"Действуя в группе лиц по предварительному сговору со своим сожителем, они получали незаконный доход за организацию и содержание притонов от 800 000 тенге до 2 500 000 тенге за сутки.

За данную незаконную деятельность суд приговорил главного организатора притона к 4 годам ограничения свободы. Ее сожитель получил 4 года лишения свободы", - поделились в ДП Астаны.

Напомним, ранее столичные правоохранители сообщили, что доставили в полицию 43 девушки с сайта Kizdar.net. Были составлены 33 административных протокола, 15 проституток поставили на учет.

Наказание за организацию или содержание секс-притонов в Казахстане

Согласно ст.309 УК РК:

1. Организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) сопряженное с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048795-seks-biznes-v-elitnom-zhk-astany-semeynaya-para-zarabotala-na-prostitutkah-500-mln-tenge/

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