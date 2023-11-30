Генпрокуратура: Самат Абиш не препятствует следствию

Замгенпрокурора Жандос Умиралиев сегодня в кулуарах мажилиса высказался по делу экс-заместителя главы КНБ Самата Абиша, передает корреспондент NUR.KZ.

Жандос Умиралиев напомнил, что в отношении Самата Абиша избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

"На сегодня эта мера пресечения остается, оснований для ее изменения на сегодня не имеется. Потому что нет фактов, что он препятствует следствию или не приходит давать ответы, поэтому мера пресечения не изменена", – добавил он.

По его словам, дело расследуется и находится в производстве спецпрокуроров Генпрокуратуры.

Он также ответил на вопрос о том, есть ли опасения, что Самат Абиш может сбежать.

"Нет никаких опасений", – коротко заявил замгенпрокурора.

Дело Самата Абиша

Напомним, в сентябре экс-начальник 5-го департамента КНБ Руслан Искаков на предварительных слушаниях по делу о январских событиях заявил, что исполнял приказ Самата Абиша, но через год после допросов его показания якобы засекретили.

Позже стало известно, что Генеральная прокуратура ведет досудебное расследование в отношении Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий.

При этом официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай сообщал, что сейчас Абиш находится в Казахстане под подпиской о невыезде.

Также дело против Самата Абиша комментировал глава МВД Ержан Саденов.

Кроме того, еще в июне прошлого года заместитель главы КНБ Аскар Амерханов сообщал, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится "в орбите следствия".

В конце сентября в Генпрокуратуре прокомментировали возможность побега Самата Абиша из страны.