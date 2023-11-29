"Предлагал узаконить авто с иностранным учетом": подозреваемый в мошенничестве задержан в Алматы

По подозрению в мошенничестве задержан житель Алматинской области. По версии следствия, он предлагал услуги по "узаконению” авто с иностранным учетом, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале, 30-летний житель Алматинской области задержан за совершение ряда мошенничества.

"Гражданин Ж. путем обмана и злоупотребления доверия, под предлогом узаконения документов на иностранные автомашины, получал от доверчивых граждан за подобную “услугу” предоплату.

Так, например, один из потерпевших за оформление документов отдал фигуранту 800 тысяч тенге. Установлено, что подозреваемый на данный момент обманул четверых жителей города.

По указанным фактам расследуется уголовное дел по ч. 3 ст. 190 УК РК. Следствием установлено, что суммы задатка варьировались в зависимости от “услуги”, – поделился начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев.

В настоящее время, по данным полиции, проводятся следственные действия, направленные на обеспечения полноты производства и установление истины.

Личность задержанного также проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

Добавим, что за нарушение статьи 190 УК РК (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, либо с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В июле этого года мы писали об аналогичном случае в Алматы, где полиция задержала подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, он обещал помочь с легализацией иностранных авто за вознаграждение.

Подозреваемым оказался 29-летний мужчина, который, предположительно, предлагал свое "содействие" в получении водительского удостоверения и легализации иностранных авто. А свои услуги подозреваемый оценивал от 250 тысяч тенге и выше, в зависимости от объема "помощи".

Сегодня стало известно о том, что в Казахстане утвердили правила и требования ввоза на территорию страны зарегистрированных за рубежом машин.

Ввоз в Казахстан авто, зарегистрированных в другой стране, осуществляется через пункты пропуска в соответствии с законом РК "О Государственной границе Республики Казахстан" и при наличии: