Младенцами торговали в Алматы: подробности дела раскрыли в суде

В Алматы апелляционная инстанция оставила в силе приговор в отношении семи человек, занимавшихся торговлей новорожденными детьми, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно данным суда, ранее, приговором первой инстанции подсудимые признаны виновными в купле-продаже и дарении младенцев детей в составе преступной группы (статья 28, статья 135 УК), создании и руководстве организованной группой (статья 262 УК) и неоднократном изготовлении поддельных документов (статья 385УК).

"С 2018 года по март 2022 года А. (бывшая работница ЗАГСа) совершила самостоятельно 4 эпизода купли-продажи и иных сделок с детьми.

А. создала преступную группу, в которую вошли С. и Е., (безработные) и неустановленная женщина Э. Цель указанной преступной группы заключалась в получении дохода путем совершения сделок купли-продажи и иных сделок в отношении новорожденных детей.

В обязанности А. входило общее руководство преступной группой, а также изготовление свидетельств о рождении. В обязанности С., Е. и неустановленной женщины Э. входили переговоры и поиски лиц, готовых отказаться от своих новорожденных детей, и лиц, которые изъявляли желания приобрести новорожденных детей для усыновления, получение денежных средств и последующая передача их А.", – говорится в сообщении.

В суде добавили, что Г., Б., М. и Н. участвовали каждый по одному эпизоду сделок купли-продажи в отношении новорожденных детей и не входили в преступную группу.

Всего по делу были совершены сделки купли-продажи и дарения в отношении 12 новорожденных детей.

Кроме того, Б. обвинялся в мошенничестве, то есть хищении денег путем обманного оформлении кредита на сумму около 1 000 000 тенге на имя потерпевшей.

Также судом установлено, что сожители Г. и Б. добровольно отказались от продажи своего новорожденного ребенка, но А. и неустановленная женщина Э. обманным способом забрали у них ребенка и совершили с ним сделку купли-продажи.

"Необходимо отметить, что органом уголовного преследования в ходе досудебного расследования в отношении матерей, отказавшихся от детей и лиц, которые приобрели этих детей для собственного усыновления, уголовные дела были прекращены по статье 65 УК – за деятельным раскаянием.

Подсудимые женщины М. 1956 года рождения – возраста 67 лет и Н. 1953 года рождения – возраста 70 лет участвовали в одном эпизоде передачи безвозмездно ребенка, от которого мать отказалась после родов, лицам, желавшим усыновить данного ребенка. Данные подсудимые М. и Н. вину признали полностью, сотрудничали со следствием и просили освободить их от уголовной ответственности за деятельным раскаянием", – отметили в суде.

Таким образом, приговором суда А., С. и Е. признаны виновными по всем предъявленным обвинениям совершения сделок в отношении младенцев в составе преступной группы и осуждены:

А. – к 14 годам лишения свободы;

С. и Е. – к 12 годам лишения свободы каждый;

А. по 6 из 11 эпизодов обвинения по части 1 и 2 статьи 385 УК РК (подделка документов) оправдана за недоказанностью наличия состава уголовного правонарушения;

Г. и Б. – признаны невиновными по пункту 1 части 2 статьи 135 УК РК и оправданы за отсутствием состава уголовного правонарушения;

Б. признан виновным по части 1 статьи 190 УК (небольшой тяжести) с назначением наказания в виде 1 года ограничения свободы и освобожден от его отбывания в связи с отбытием, согласно правил зачета срока содержания под стражей в срок наказания.

М. и Н. – признаны виновными и освобождены от уголовной ответственности по статье 65 УК – за деятельным раскаянием.

Также в местные управления образования направлено частное постановление об определении судьбы незаконно усыновленных детей, согласно действующему законодательству.

Напомним, в сентябре сообщалось, что в области Жетiсу 23-летняя казахстанка продала двух своих новорожденных детей за 1 млн тенге. Женщину задержали.

Позже в Алматинской области задержали 24-летнюю уроженку Кыргызстана по подозрению в попытке продать ребенка. На тот момент девушка находилась на седьмом месяце беременности.

А недавно сообщалось, что продать своего ребенка пыталась жительница Шымкента.