Продать своего ребенка пыталась жительница Шымкента
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Глава Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов на брифинге в ведомстве рассказал о фактах торговли людьми в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Нурмагамбетов сообщил, что с начала года полицейские зарегистрировали 124 преступления данной категории. Из них 27 по статье "Торговля людьми", в том числе 22 – несовершеннолетними.
"Факт торговли новорожденным ребенком зарегистрирован в Шымкенте. Сотрудниками УБОП установлено, что 23-летняя молодая женщина занималась поиском покупателей своего ребенка и через посредника нашла 45-летнюю жительницу другой области, с которой в последующем договорилась о совершении возмездной сделки", - добавил спикер.
По его словам, данный факт зарегистрирован по статье 135 Уголовного кодекса, начато досудебное расследование.
"Ребенок помещен в Дом малютки. Также установлено, что подозреваемая неоднократно привлекалась за мошенничество и имеет многочисленные долги. В настоящее время взята под стражу", - резюмировал Нурмагамбетов.
Напомним, в сентябре сообщалось, что в области Жетiсу 23-летняя казахстанка продала двух своих новорожденных детей за 1 млн тенге. Женщину задержали.
Позже в Алматинской области задержали 24-летнюю уроженку Кыргызстана по подозрению в попытке продать ребенка. На тот момент девушка находилась на седьмом месяце беременности.
Добавим, согласно части 1 статьи 135 УК РК, купля-продажа или совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации наказываются лишением свободы на срок от 5 до 9 лет с конфискацией имущества.
Часть 2 этой же статьи гласит, что те же деяния, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения;
4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
5) в отношении двух и более лиц;
6) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования;
7) путем обмана или злоупотребления доверием;
8) лицом с использованием своего служебного положения;
9) в целях вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или иных антиобщественных действий;
10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего;
11) в отношении несовершеннолетней, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
12) в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии;
13) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, -
наказываются лишением свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.
Если при этом ребенка пытались вывезти за границу или пытались провезти через территорию Казахстана из одной страны в другую, срок наказания возрастает до 10-15 лет колонии с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047752-prodat-svoego-rebenka-pytalas-zhitelnitsa-shymkenta/