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Уроженку Кыргызстана заподозрили в попытке продать ребенка в Алматинской области

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Люди с ребенком
Подозреваемая. Фото: Facebook-страница Бауржана Аленова

Полицейские Алматинской области задержали 24-летнюю уроженку Кыргызстана по подозрению в попытке продать ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на начальника ДП региона Бауржана Аленова.

Как сообщил начальник Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов в своем Facebook-аккаунте, 22 ноября стражами порядка на территории Карасайского района была задержана 24-летняя уроженка Кыргызстана.

"Установлено, что указанная гражданка выложила в социальной сети объявление о продаже своего нерожденного ребенка, будучи на седьмом месяце беременности", – говорится в публикации.

Данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 135 УК РК.

Женщину поместили в изолятор временного содержания.

"В отношении подозреваемой проводятся следственно-оперативные мероприятия с назначением экспертиз для обеспечения всесторонности, полноты и объективности в расследовании факта", – добавил Бауржан Аленов.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 135 УК РК, купля-продажа или совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в сентябре в области Жетiсу 23-летняя казахстанка продала двух своих новорожденных детей. Ее задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047382-urozhenku-kyrgyzstana-zapodozrili-v-popytke-prodat-rebenka-v-almatinskoy-oblasti/

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