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Мирно сидевшую на лавочке женщину сбил автомобиль в Экибастузе

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Тротуар вдоль проезжей части
Момент совершения ДТП. Фото: скрин видео

В Экибастузе водитель не справился с управлением и наехал на женщину, сидевшую на лавочке, а после - совершил наезд на здание магазина, передает NUR.KZ.

Видео с места происшествия публикуют местные Instagram-паблики.

На кадрах видно, что все происходит днем. Женщина сидит на лавочке вдоль проезжей части, и в какой-то момент в нее врезается авто и протаскивает по тротуару еще пару метров. После - врезается в здание магазина.

В управлении полиции Экибастуза прокомментировали данный факт.

"21 ноября 2023 года около 17:30 водитель автомашины марки "Hyundai matrix" в городе Экибастузе по улице М. Ауэзова наехал на яму, после чего, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на лавочку, на которой сидела женщина. После наезда авто, изменив траекторию движения, совершил наезд на здание магазина", - сообщили в полиции.

В результате ДТП женщина была госпитализирована в центральную городскую больницу, а автомашина - водворена на спецстоянку.

Полицией назначены экспертизы, проводится проверка.

Накануне мы сообщали о случае, когда в Таразе насмерть сбили 38-летнего мужчину, который, по данным полиции, сидел на дороге. Сейчас подозреваемый задержан, с ним ведут следственный эксперимент.

В конце сентября в Астане автомобиль протаранил автобусную остановку. Несколько человек получили ранения.

В Алматы Volkswagen протаранил шесть авто, в результате чего четыре человека пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2046968-mirno-sidevshuyu-na-lavochke-zhenschinu-sbil-avtomobil-v-ekibastuze/

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