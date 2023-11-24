В Алматы таксиста взяли в заложники и требовали за него выкуп (видео)
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В Алматы задержаны двое мужчин, которые, по версии следствия, взяли в заложники таксиста и пытались получить выкуп от его родственников, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает информационный медиапортал МВД, в полицию поздним вечером обратилась сестра потерпевшего. Она сообщила, что неизвестные насильно удерживают ее брата, занимающегося частным извозом, и требуют от его родственников 500 тысяч тенге.
"Оперативным дежурным была передана ориентировка на автомобиль Chevrolet. Искомая машина была блокирована патрульным экипажем “Буран-307” в микрорайоне Жулдыз. В салоне находился таксист - гражданин М., 2000 года рождения, и двое подозреваемых 35 и 38 лет. Один из них пытался скрыться. Однако безуспешно: он был задержан, и вместе с другим соучастником преступления взят под стражу", - рассказал начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.
Отмечается, что оба задержанных ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.
Сейчас их действия квалифицируются по ч. 2 ст. 191 УК РК (грабеж). Таксист цел и невредим.
Здесь напомнили, что в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
В июне мы писали о случае в Астане, когда вооруженный мужчина заперся с посетителями в здании Kaspi возле ТРЦ "Керуен". Через несколько часов мужчина, захвативший отделение банка, был задержан силовиками.
В августе неизвестные в Уральске напали на охранника, похитили сейф и угнали машину. Автомобиль и сейф нашли позже на одной из улиц города. Как отметили в полиции, сейф был вскрыт, а деньги похищены. По подозрению в совершении грабежа были задержаны пятеро ранее судимых жителей города.
В сентябре в Таразе был задержан директор филиала микрофинансовой организации (МФО), который подозревался в ограблении своей же компании.
Наказание за грабеж в Казахстане
Согласно ст. 191 УК РК:
1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Грабеж, совершенный:
1) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;
2) исключен;
3) группой лиц по предварительному сговору;
4) исключен,
- наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Грабеж, совершенный:
1) в крупном размере;
2) неоднократно;
3) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище,
– наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере,
– наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047543-v-almaty-taksista-vzyali-v-zalozhniki-i-trebovali-za-nego-vykup-video/