В Алматы таксиста взяли в заложники и требовали за него выкуп (видео)

В Алматы задержаны двое мужчин, которые, по версии следствия, взяли в заложники таксиста и пытались получить выкуп от его родственников, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, в полицию поздним вечером обратилась сестра потерпевшего. Она сообщила, что неизвестные насильно удерживают ее брата, занимающегося частным извозом, и требуют от его родственников 500 тысяч тенге.

"Оперативным дежурным была передана ориентировка на автомобиль Chevrolet. Искомая машина была блокирована патрульным экипажем “Буран-307” в микрорайоне Жулдыз. В салоне находился таксист - гражданин М., 2000 года рождения, и двое подозреваемых 35 и 38 лет. Один из них пытался скрыться. Однако безуспешно: он был задержан, и вместе с другим соучастником преступления взят под стражу", - рассказал начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

Отмечается, что оба задержанных ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Сейчас их действия квалифицируются по ч. 2 ст. 191 УК РК (грабеж). Таксист цел и невредим.

Здесь напомнили, что в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

В июне мы писали о случае в Астане, когда вооруженный мужчина заперся с посетителями в здании Kaspi возле ТРЦ "Керуен". Через несколько часов мужчина, захвативший отделение банка, был задержан силовиками.

В августе неизвестные в Уральске напали на охранника, похитили сейф и угнали машину. Автомобиль и сейф нашли позже на одной из улиц города. Как отметили в полиции, сейф был вскрыт, а деньги похищены. По подозрению в совершении грабежа были задержаны пятеро ранее судимых жителей города.

В сентябре в Таразе был задержан директор филиала микрофинансовой организации (МФО), который подозревался в ограблении своей же компании.

Наказание за грабеж в Казахстане

Согласно ст. 191 УК РК:

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Грабеж, совершенный:

1) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;

2) исключен;

3) группой лиц по предварительному сговору;

4) исключен,

- наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Грабеж, совершенный:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище,

– наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере,

– наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.