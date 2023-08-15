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Напали на охранника, похитили сейф и угнали машину: ограбление в Уральске попало на видео

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Грабители попали в объектив камеры
Грабители. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Ограбление произошло на одном из предприятий Уральска - действия злоумышленников попали на камеру наблюдения, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Ночью 14 августа в полицию Уральска поступило сообщение о совершенном преступлении. Как оказалось, несколько человек проникнув в здание одного из предприятий, напали на 59-летнего охранника и похитили металлический сейф, где находились 30 тысяч тенге.

После они скрылись на автомобиле Lada Largus, который является собственностью данной компании - машина была припаркована во дворе.

Автомобиль и сейф нашли позже на одной из улиц города. Как отметили в полиции, сейф был вскрыт, а деньги похищены.

По подозрению в совершении грабежа задержаны пятеро ранее судимых жителей города. В отношении них проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 191 УК РК.

Согласно части 2 статьи 191 УК РК, грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032585-napali-na-ohrannika-pohitili-seyf-i-ugnali-mashinu-ograblenie-v-uralske-popalo-na-video/

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