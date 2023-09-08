"Запер кассира в уборной и забрал 24,5 млн тенге": директора филиала МФО задержали в Таразе
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Директора филиала микрофинансовой организации (МФО) подозревают в ограблении своей же компании в Таразе. Об этом сообщается сегодня в новостном Telegram-канале МВД РК.
По информации ведомства, 7 сентября в УП Тараза поступило сообщение о том, что совершено ограбление микрофинансовой организации.
Стражи порядка выехали на место происшествия.
"Установлено, что 47-летний директор филиала этой же организации, заперев кассиршу в уборной, завладел деньгами из кассы в сумме 24,5 млн тенге и скрылся в неизвестном направлении", - сообщили в МВД.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч.4 ст.191 УК РК "Грабеж, совершенный в особо крупном размере".
Незамедлительно был ориентирован личный состав, введен план "Перехват", проведены иные оперативные мероприятия, в том числе с родственниками и ближайшим окружением подозреваемого.
В результате мужчина, не сумев выехать из города, был вынужден сдаться и сам явился к полицейским с похищенными деньгами.
При допросе задержанный раскаялся и пояснил, что на такой отчаянный шаг был вынужден пойти из-за проигранных ставок и накопившихся долгов по 5 кредитам на крупные суммы, которые в свое время были взяты им для ставок в азартных играх.
Подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается.
Наказание за грабеж в Казахстане
Согласно ст.191 УК РК:
1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Грабеж, совершенный:
1) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;
2) исключен;
3) группой лиц по предварительному сговору;
4) исключен, -
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Грабеж, совершенный:
1) в крупном размере;
2) неоднократно;
3) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035839-zaper-kassira-v-ubornoy-i-zabral-245-mln-tenge-direktora-filiala-mfo-zaderzhali-v-taraze/