"Запер кассира в уборной и забрал 24,5 млн тенге": директора филиала МФО задержали в Таразе

Директора филиала микрофинансовой организации (МФО) подозревают в ограблении своей же компании в Таразе. Об этом сообщается сегодня в новостном Telegram-канале МВД РК.

По информации ведомства, 7 сентября в УП Тараза поступило сообщение о том, что совершено ограбление микрофинансовой организации.

Стражи порядка выехали на место происшествия.

"Установлено, что 47-летний директор филиала этой же организации, заперев кассиршу в уборной, завладел деньгами из кассы в сумме 24,5 млн тенге и скрылся в неизвестном направлении", - сообщили в МВД.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч.4 ст.191 УК РК "Грабеж, совершенный в особо крупном размере".

Незамедлительно был ориентирован личный состав, введен план "Перехват", проведены иные оперативные мероприятия, в том числе с родственниками и ближайшим окружением подозреваемого.

В результате мужчина, не сумев выехать из города, был вынужден сдаться и сам явился к полицейским с похищенными деньгами.

При допросе задержанный раскаялся и пояснил, что на такой отчаянный шаг был вынужден пойти из-за проигранных ставок и накопившихся долгов по 5 кредитам на крупные суммы, которые в свое время были взяты им для ставок в азартных играх.

Подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается.

Наказание за грабеж в Казахстане

Согласно ст.191 УК РК:

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Грабеж, совершенный:

1) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;

2) исключен;

3) группой лиц по предварительному сговору;

4) исключен, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Грабеж, совершенный:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.