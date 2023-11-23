"Предлагали кредит под маленькие проценты": двух сестер и их подругу задержали в Сатпаеве

В Сатпаеве задержаны три женщины. Они подозреваются в присвоении денег доверчивых граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, по данному факту отделом полиции Сатпаева начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 п.1 УК РК.

"Задержаны три жительницы Сатпаева – 1968, 1987 и 1981 г.р. Подозреваемые – две сестры и их подруга – обещали под минимальным процентом оформить кредит до 30 млн тенге, тем самым присваивая денежные средства доверчивых граждан.

Полицейским в кратчайшие сроки удалось разоблачить преступное трио. В настоящее время зарегистрировано 27 уголовных дел в отношении задержанных, общая сумма ущерба превышает 20 млн тенге", - сообщается на медиапортале.

В данный момент все трое подозреваемых водворены в ИВС Жезказгана.

Ранее мы рассказывали об обещавшей место акима за 4 млн тенге мошеннице, которая получила срок в Астане.

В октябре были задержаны подруги, которых подозревают в обмане 45 людей.

Две подруги убеждали своих жертв оформить товарный кредит через мобильный банкинг и передать им данные для оплаты, сообщается на официальном медиапортале ведомства. По информации полицейских, злоумышленницы заверяли, что через определенную схему могут вернуть сумму займа вместе с бонусами на счет в течение пары недель.

Однако, получив нужные коды для покупки, они сами забирали товары из магазина и перепродавали их. Жертвами этих действий стали 45 человек из Шымкента, Туркестанской области, Алматы и Астаны - сумма ущерба составила свыше 40 млн тенге.

В Кызылорде неизвестная гражданка, пообещав потерпевшим, что якобы поможет поступить в магистратуру в один из вузов города, обманом получила от них денежные средства на общую сумму в размере 2 млн 589 тыс. тенге. Она задержана.

Добавим, что за нарушение части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество) предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.