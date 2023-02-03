На 2,6 млн тенге обманули жителей Кызылорды, обещав им помочь поступить в магистратуру

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Восемь человек обратились в полицию с заявлениями о том, что они стали жертвами мошенницы. По данному факту задержана 21-летняя девушка, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации правоохранителей, неизвестная гражданка, пообещав потерпевшим, что якобы поможет поступить в магистратуру в один из вузов города, обманом получила от них денежные средства на общую сумму в размере 2 млн 589 тыс. тенге.

Подчеркивается, что в Аксайский отдел полиции УП Кызылорды поступили заявления сразу от восьми горожан.

По данному факту сотрудниками полиции была задержана 21-летняя подозреваемая, она водворена в изолятор временного содержания.

Дело расследуют по статье "Мошенничество".

Несмотря на призывы полицейских не доверять незнакомым людям, горожане все чаще попадают в ловушки мошенников. В правоохранительных органах отметили, что в профилактических целях проводят большую разъяснительную работу среди населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007957-na-26-mln-tenge-obmanuli-zhiteley-kyzylordy-obeschav-im-pomoch-postupit-v-magistraturu/