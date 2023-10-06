Обманули 45 человек: подозреваемых в мошенничестве подруг задержали в Шымкенте

Почти полсотни человек стали жертвами мошенничества в Сети - подозреваемых удалось задержать полицейским Шымкента, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Две подруги убеждали своих жертв оформить товарный кредит через мобильный банкинг и передать им данные для оплаты, сообщается на официальном медиапортале ведомства.

По информации полицейских, злоумышленницы заверяли, что через определенную схему могут вернуть сумму займа вместе с бонусами на счет в течение пары недель.

Однако, получив нужные коды для покупки, они сами забирали товары из магазина и перепродавали их.

Жертвами этих действий стали 45 человек из Шымкента, Туркестанской области, Алматы и Астаны - сумма ущерба составила свыше 40 млн тенге.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны на территории города. Одна из них является жительницей ЗКО. Заявления потерпевших зарегистрированы по ч. 3 ст. 190 УК РК “Мошенничество, совершенное неоднократно”. По окончанию расследования материалы уголовного дела будут направлены в суд", - сообщил по данному делу следователь Каратауского РУП Нурислам Есенбеков.

Согласно части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.